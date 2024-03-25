Смотрите Вести в 14:30: Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус...
Смотрите "Вести" в 14:30: Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус Сити Холле
Общая боль
- Страшная трагедия. Общая боль. Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус Сити Холле.
Сезонные работы
- Снег сходит, асфальт местами - тоже. В областной столице начался ямочный ремонт. Какие улицы первые в очереди?
Главный мультсмотр
- И лучшие мультфильмы страны. В Суздале подвели итоги всероссийского Анимафеста.