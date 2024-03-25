Смотрите Вести в 14:30: Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус...

Смотрите "Вести" в 14:30: Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус Сити ХоллеОбщая боль- Страшная трагедия. Общая боль. Владимирская область вместе со всей страной скорбит по погибшим в Крокус Сити Холле.Сезонные работы- Снег сходит, асфальт местами - тоже. В областной столице начался ямочный ремонт. Какие улицы первые в очереди?Главный мультсмотр- И лучшие мультфильмы страны. В Суздале подвели итоги всероссийского Анимафеста.