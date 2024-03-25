Смотрите Вести в 9 утра: какие меры по борьбе с туберкулезом предложили владимирские...

Смотрите "Вести" в 9 утра: какие меры по борьбе с туберкулезом предложили владимирские школьники?Городские ямы- Дорожная "скорая помощь" областного центра. Когда улицы приведут в нормальный вид?Профессионалы своего дела- В регионе завершается региональный этап чемпионата "Профессионалы". Кто пройдёт в следующий, - межрегиональный?День белой ромашки- Акция в поддержку больных туберкулёзом. Какие меры борьбы с этим заболеванием предложили владимирские школьники?