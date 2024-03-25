Смотрите Вести в 9 утра: какие меры по борьбе с туберкулезом предложили владимирские...
Смотрите "Вести" в 9 утра: какие меры по борьбе с туберкулезом предложили владимирские школьники?
Городские ямы
- Дорожная "скорая помощь" областного центра. Когда улицы приведут в нормальный вид?
Профессионалы своего дела
- В регионе завершается региональный этап чемпионата "Профессионалы". Кто пройдёт в следующий, - межрегиональный?
День белой ромашки
- Акция в поддержку больных туберкулёзом. Какие меры борьбы с этим заболеванием предложили владимирские школьники?