В среду, 10 апреля, в Собинке уже состоятся публичные слушания насчёт объединения всех поселений, которые входят в состав муниципалитета. Вместо Собинского района здесь будет новый Собинский муниципальный округ.

Собинский и Меленковский районы могут исчезнуть с карты Владимирской области. Сделать это планируется в сентябре 2024 года, после местных выборов депутатов районного совета, в рамках реформы местного самоуправления. Об этом в своём материале рассказали сотрудники «Зебра ТВ».В среду, 10 апреля, в Собинке уже состоятся публичные слушания насчёт объединения всех поселений, которые входят в состав муниципалитета. Вместо Собинского района здесь будет новый Собинский муниципальный округ.Инициаторами стали депутаты райсовета, которые выступили с этим предложением 20 марта. Единственным, кто не проголосовал «за», воздержавшись от голосования, стал член ЛДПР Андрей Бойков. По его словам, он может поддержать идею, если она понравится людям на публичных слушаниях.«Они говорят, что объединение — благо в целях экономии. Они выступали, приводили в пример недавнее объединение Асерховского и Березниковского сельских поселений с упразднением последнего. Но я считаю, что власть-то удалилась от народа — от Березников до Асерхово нет прямой дороги, попробуйте туда добраться», – рассказал парламентарий Андрей Бойков.На сегодняшний день в состав района входит сама Собинка, Лакинск, Ставрово, а также сельские населённые пункты Черкутинское, Куриловское, Асерховское, Воршинское, Толпуховское, Колокшанское, Рождественское и Копнинское. Поселения же будут упразднены, больше они не останутся административными единицами.