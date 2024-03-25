Сотрудниками МЧС ликвидировано открытое горение в одном из автосервисов Владимира Сегодня 25 марта...

Сотрудниками МЧС ликвидировано открытое горение в одном из автосервисов ВладимираСегодня 25 марта в 14.40 произошел пожар в здании автосервиса на улице Ставровской в городе Владимире. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания 350 квадратных метров.По словам спасателей, погибших и пострадавших нет.На месте пожара работают 8 единиц техники и 29 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото, видео: МЧС по Владимирской области