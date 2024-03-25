Об этом сообщили в Информационном центре городской администрации.

Стоянка для автохлама появится на улице Лакина во Владимире. Об этом сообщили в Информационном центре городской администрации.Автомобили, чьих хозяев найти не удалось, будут там находиться до трёх месяцев. Владелец машины сможет забрать свой транспорт, но ему нужно будет оплатить все расходы – перевозка и хранение авто на стоянке.Если же никто не придёт за своей ласточкой, то суд признает её бесхозной. Машину отдадут в муниципальную собственность, а это значит, что её либо утилизируют, либо включат в Реестр собственности города.