Свой вклад во Всемирный день борьбы с туберкулезом внесли владимирские школьники Они изучили это...

Свой вклад во Всемирный день борьбы с туберкулезом внесли владимирские школьникиОни изучили это инфекционное заболевание и предложили свои решения по борьбе с ним. Подробности у Марии Артес.На пару часов частная школа превратилась в творческую мастерскую. Ребята плетут, рисуют, создают поделки из бумаги и пластилина.Тема урока - всемирный день борьбы с туберкулезом. В стране его отмечают 24 марта.Михаил Филатов, ученик 3 класса центра дневного пребывания детей "ВсеИнтересно":- Туберкулез - болезнь очень опасная. Как рак, например. И нам нужно знать, как от нее избавиться.Главный символ сегодня - ромашка. Целебное растение. А еще "Белый цветок" - традиционная благотворительная акция в поддержку больных туберкулезом.Наталья Гладских, руководитель филиала центра дневного пребывания детей "ВсеИнтересно":- Впервые данная акция была проведена в 1908 году, 1 мая, когда мужчины и женщины вышли в Швейцарии, жители на улицы с ромашками в петличках, в прическах, в шляпках. Затем эти ромашки были проданы за приличную сумму. Эта сумма пошла на лечение больных туберкулезом.Предупрежден - значит, вооружен, - говорят педагоги. Со старшеклассниками в течение 2 недель проводили классные часы, обсуждали проекты ребят по ликвидации смертоносного заболевания. Они находили проблемы и предлагали пути решения.Екатерина Прудковских, ученица 9 класса центра дневного пребывания детей "ВсеИнтересно":- Пришла идея генной инженерии. Заключается в том, чтобы вырезать участок ДНК из палочки Коха, которая отвечает за деление бактерии.Теперь они - наставники для своих младших товарищей. Расскажут о туберкулезе понятно и доступно. И закрепят новый материал.Кирилл Гук, ученик 8 класса центра дневного пребывания детей "ВсеИнтересно":- Я раньше думал, туберкулезом можно заразиться через посуду, то есть, откуда поел или попил заболевающий. Как я узнал сегодня из лекции, передается только непосредственно через самого заболевающего. При контакте. В основном, при длительном.Возбудитель смертельной инфекции открыл немецкий врач Роберт Кох более 140 лет назад. В прошлом году туберкулезом заразилось 342 владимирца. Заболевание передается воздушно-капельным путем, но оно излечимо. Главное - вовремя принять нужные меры.Елена Дюжик, главный врач центра специализированной фтизиопульмонологической помощи:- Главное для детей - это иммунодиагностика, реакцию манту и диаскин-тест. А для взрослых это флюорография и профилактические осмотры раз в два года или раз в год. К 30 году мы должны ликвидировать туберкулез. Есть такая глобальная задача во всем мире.Такие "вызовы" в игровом формате - уверены педагоги - повысят знания ребят, а их идеи, возможно, когда-нибудь станут прорывом в медицине.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".