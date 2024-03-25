«Тучки небесные, вечные странники»: Владимирскую область покидают дожди Промежуточный гребень...

«Тучки небесные, вечные странники»: Владимирскую область покидают дождиПромежуточный гребень антициклона «прогонит» дождливую погоду из Владимирской области. Это значит, что в облаках постепенно начнут появляться прояснения, морось прекратится, а температура воздуха возрастет.Во вторник, 26 марта 2024 года, можно не брать с собой зонтик. Несмотря на то, что большую часть дня небо будет пасмурным, - осадков не ожидается. Днем на столбиках термометра ожидайте отметку +6°С.В Гидрометцентре прогнозируют: скорость северо-восточного ветра достигнет 3м/с. При этом влажность опустится до 70%.В темное время суток незначительно похолодает. Вечером температура воздуха составит +3°С.Атмосферное давление чуть возрастет в рамках нормы для региона и сформируется на показателе 746 мм ртутного столба.Пасмурная погода - вестник одиноких дум. Но русские поэты находили в этом вдохновение:«Тучки небесные, вечные странники!Степью лазурною, цепью жемчужноюМчитесь вы, будто как я же, изгнанникиС милого севера в сторону южную.Кто же вас гонит: судьбы ли решение?Зависть ли тайная? злоба ль открытая?Или на вас тяготит преступление?Или друзей клевета ядовитая?Нет, вам наскучили нивы бесплодные...Чужды вам страсти и чужды страдания;Вечно холодные, вечно свободные,Нет у вас родины, нет вам изгнания.»(Михаил Юрьевич Лермонтов)Народный прогноз на 26 марта:На Руси верили: если из березы течёт сок в конце марта, то нужно готовиться к пасмурному и прохладному лету; если галки собираются гурьбой под вечер и кричат – значит, они предвещают ясную погоду; если ветер дует с севера – весна будет холоднойФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений