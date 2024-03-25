«Тучки небесные, вечные странники»: Владимирскую область покидают дожди
Промежуточный гребень...
«Тучки небесные, вечные странники»: Владимирскую область покидают дожди
Промежуточный гребень антициклона «прогонит» дождливую погоду из Владимирской области. Это значит, что в облаках постепенно начнут появляться прояснения, морось прекратится, а температура воздуха возрастет.
Во вторник, 26 марта 2024 года, можно не брать с собой зонтик. Несмотря на то, что большую часть дня небо будет пасмурным, - осадков не ожидается. Днем на столбиках термометра ожидайте отметку +6°С.
В Гидрометцентре прогнозируют: скорость северо-восточного ветра достигнет 3м/с. При этом влажность опустится до 70%.
В темное время суток незначительно похолодает. Вечером температура воздуха составит +3°С.
Атмосферное давление чуть возрастет в рамках нормы для региона и сформируется на показателе 746 мм ртутного столба.
Пасмурная погода - вестник одиноких дум. Но русские поэты находили в этом вдохновение:
«Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.»
(Михаил Юрьевич Лермонтов)
Народный прогноз на 26 марта:
На Руси верили: если из березы течёт сок в конце марта, то нужно готовиться к пасмурному и прохладному лету; если галки собираются гурьбой под вечер и кричат – значит, они предвещают ясную погоду; если ветер дует с севера – весна будет холодной
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений