Дорогие друзья! Поздравляем всех с Днем работника культуры.

Дорогие друзья! Поздравляем всех с Днем работника культуры. Во все времена Культура была тем духовным началом, которое отличало человека мыслящего, способного к СОпереживанию, СОстраданию, СОзиданию и СОтворчеству. Именно Культура делает каждую нацию неповторимой, а страну туристически привлекательной. Давайте ценить, преумножать и гордиться нашим национальным достоянием! И пусть встреча с российским прекрасным всегда дарит только радость и светлые эмоции!Музей-заповедник «Александровская слобода» всегда активно откликается на знаковые общественные инициативы в области культуры. Поэтому в Год семьи мы реализуем сразу несколько социальных проектов, ориентированных на детскую и семейную аудитории.В поддержку президентской инициативы «разговора о важном» музейщики подготовили новую визуализированную лекцию «Крепка семья – крепка держава» (6+) – о духовных скрепах и традициях поколений. Речь в ней – про наших земляков-меценатов, известных крепкими династическими устоями, о которых сейчас обязательно нужно рассказывать молодежи. Это сила семейных традиций, благотворительность, забота о ближнем и людях. Такими были текстильные магнаты Барановы, благодаря которым через Александров прошла железнодорожная ветка, появились библиотека, больница и водопровод. Не менее известны купцы Зубовы – Василий Павлович стал ученым с мировым именем, а Владимир Васильевич основал в городе первую музыкальную школу. (Такие примеры подлинных историй бесценны, потому что близки).Кстати, именно в Детской музыкальной школе имени В.В. Зубова в совершенно новом формате пройдет апрельский популярный фестиваль «Слобода музыкальная» (6+). В этом году помимо воспитанников Школ искусств музей соберет семейные коллективы, в творчестве которых ярко отражена преемственность поколений. В некотором роде это эксперимент – своеобразная попытка возродить традиции домашних концертов, которые были популярны в дореволюционной России. Всем желающим будет доступна онлайн-трансляция на платформе ВК.Ночь музеев тоже не останется в стороне. 18 мая на Потешном дворе у стен Музея Ивана Грозного состоится фестиваль старинных семейных игр и забав. Участие в нем примет и «слободская семья», которая уже в 21-й раз встретится на уникальной программе «Здравствуй, малыш!» (0+). Главные герои праздника – родившиеся в Международный день музеев дети и их родители. Традиционно они собираются в музее на праздник единого Дня рождения и обязательно навещают яблоневый сад, в котором каждый саженец носит имя в честь новорожденного.В мае же пройдет IX Турнир по городошному спорту. Как всегда, в нем примут участие детские сады района. На сей раз привлекут и родителей, ведь они традиционно приходят «болеть за своих». Поэтому проведут еще и семейный турнир. В результате Кубок Ивана Грозного вручат сразу двум победителям – детскому саду и семье!А «стартанул» Год в канун 8 Марта праздником для многодетных «Вместе дружная семья». В Музейном творческом центре «Царская мастерская» (6+) мамы вместе с детьми с увлечением создавали «Зерновушку» – собственную куклу-берегиню семейных ценностей, вкладывая в нее свои пожелания. Потом все участники собрались за чайным столом с самоваром, и эта часть встречи прошла тоже с пользой – мамы делились историями и проблемами, давали друг другу советы, обменивались нужными контактами. Музейщики обещают – теплое общение обязательно продолжится в «Слободе» на праздничной программе «Когда семья вместе, тогда и сердце на месте» в День семьи, любви и верности.В этот знаковый год нам очень хочется поддержать именно тех, кто главным делом жизни считает воспитание юных россиян, которые станут будущим сильной, свободной и справедливой державы! А музей-заповедник станет тем историко-патриотическим скрепом, который постарается увлекательно и доступно транслировать великую историю нашей великой страны.