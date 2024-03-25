37-летнюю местную жительницу подозревают в присвоении денег с использованием своего служебного положения. Противоправную деятельность фигурантки выявили сотрудники ФСБ области.

37-летнюю местную жительницу подозревают в присвоении денег с использованием своего служебного положения. Противоправную деятельность фигурантки выявили сотрудники ФСБ области. Установлено, что женщина имела единоличный доступ к специальному программному обеспечению. Она вносила в компьютер недостоверные сведения о поступлении денег в кассу почтового отделения. Средства она присваивала себе – переводила на банковскую карту АО «Почта Банк». Как