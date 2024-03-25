В МЧС по Владимирской области усиливают работу по профилактике происшествий на водоемах Сегодня у...

В МЧС по Владимирской области усиливают работу по профилактике происшествий на водоемахСегодня у владимирских школьников начинаются весенние каникулы. А, значит, в региональном МЧС усиливают работу по профилактике происшествий на водных объектах.Лёд активно тает. Там, где он еще есть, его плотность значительно снижена.Специалисты напоминают: весенний лед отличается от осеннего. Если осенью под ногой человека лед хрустит, как бы предупреждая об опасности, то весной он просто крошится - человек сразу проваливается.Об этом спасатели рассказывают в рамках акции "Опасный лед".Также на ежедневной основе ведется патрулирование рек и озер региона.Александр Головашкин, заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Владимирской области:- В настоящий момент во всех органах местного самоуправления на территории Владимирской области изданы нормативно-правовые акты, запрещающие выход на лед. Существует административная ответственность за нахождение людей на водных объектах, на льду, в период его таяния. Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 800 рублей до 4 тысяч рублей.