В Муроме нарушили требования законодательства при реализации национальных проектов Муромской...

В Муроме нарушили требования законодательства при реализации национальных проектовМуромской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов.Так прокуратуру привлекло наличие в аукционной документации заведомо невыполнимые условия.Известно, что в декабре 2021 года муниципальное учреждение «Благоустройство» объявило пять тендеров на укладку тротуарной плитки."По результатам торгов контракты заключены с ООО «Дорожник-1», технический надзор за выполнением работ, их качеством и соответствием проектным решениям осуществляло МКУ «Муромстройзаказчик». При том, что учредителями МБУ о. Муром «Благоустройство» и МКУ «Муромстройзаказчик» является УЖКХ администрации о.Муром, ООО «Дорожник-1» - округ Муром", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Так, по условиям трех закупок потенциальным участникам необходимо было выполнить работы по укладке плиточного покрытия в течении 7 календарных дней. Такие требования создали условия, ограничивающие конкуренцию и количество участников конкурса.В ходе проверки выяснилось, что контрактами, заключенными с победителем - ООО «Дорожник-1», установлен срок с 28.12.2021 по 03.01.2022, анализ исполнения указанных контрактов показал, что работы выполнены не в 7-дневный срок, а в течение 190 - 330 дней. Однако заказчиком мер к расторжению договоров, включению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков не принималось.Также установлено, что на отдельных участках тротуара на ул. Московская г. Мурома укладка плиточного покрытия выполнялась дважды: сначала за счет бюджетных средств, после которой выявлены многочисленные проседания и дефекты, которые устранены лишь 19.06.2023."Несмотря на наличие пятилетней гарантии на вышеуказанные работы, уже 23.06.2023 с ООО «Дорожник-1» вновь заключен договор на снятие тротуаров из бетонной плитки и укладку новой плитки большего формата уже в рамках благотворительной деятельности, что повлекло утерю гарантии в рамках муниципальных контрактов, а гарантия на работы, проведённые по линии благотворительности, отсутствует", - добавили в надзорном ведомстве.Из документов и фотоматериалов, представленных прокуратурой, следует, что работы по благоустройству территории на муниципальном рынке на момент подписания акта выполненных работ сторонами фактически не завершены, однако приняты муниципальными заказчиком и стройконтролем без замечаний.В марте 2024 года Федеральная антимонопольная служба подтвердила то, что «Благоустройство» и «Дорожник-1» заключили антиконкурентное соглашение, чтобы не допустить до всех пяти торгов другие организации.Фото: Прокуратура Владимирской области