В Петушинском районе трое инвалидов, в том числе двое несовершеннолетних, не были своевременно обеспечены льготными лекарствами.

В Петушинском районе трое инвалидов, в том числе двое несовершеннолетних, не были своевременно обеспечены льготными лекарствами. Об этом рассказала региональной прокуратуры.По результатам проведённой проверки правоохранители направили в суд три иска о взыскании с Минздрава Владимирской области компенсации морального вреда в пользу потерпевших.«Судом требования прокурора удовлетворены частично, исполнение решений находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.