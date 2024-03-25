В воскресенье, 24 марта, во всех городах и районах 33-го региона состоялись траурные акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

В воскресенье, 24 марта, во всех городах и районах 33-го региона состоялись траурные акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала правительства Владимирской области.В полдень наши земляки приходили к мемориалам, возлагали цветы, приносили лампады и игрушки. Так, в столице 33-го региона жители собирались на площади Победы и возле памятника «Скорбящие ангелы».