В Собинке осужден нетрезвый водитель, по вине которого пострадал пассажир Житель Собинки признан...

В Собинке осужден нетрезвый водитель, по вине которого пострадал пассажирЖитель Собинки признан виновным в совершении преступления.Суд установил, что в конце сентября 2023 года ночью подсудимый ехал на своем автомобиле со стороны поселка Ставрово в сторону села Кишлеево Владимирской области. Не справившись с управлением выехал на обочину, а затем съехал в кювет и перевернулся.В результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью пассажира автомобиля. Состояние опьянения подсудимого установлено в ходе медицинского освидетельствования. Известно, что виновный ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления. Об этом сообщили в пресс-службе Собинского городского суда."По ходатайству подсудимого с учетом признания вины приговор постановлен в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, а также добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления потерпевшему, отсутствие отягчающих обстоятельств", - пояснили в суде.Мужчине вынесен приговор - 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением прав на 2,5 годаКроме того суд конфисковал принадлежащий подсудимому автомобиль «ВАЗ-21099».Фото: freepik.com