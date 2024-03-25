В Суздале подвели итоги российского фестиваля анимационного кино Он стал 29-ым по счёту. Кто...

В Суздале подвели итоги российского фестиваля анимационного киноОн стал 29-ым по счёту. Кто завоевал награды главного отечественного мультсмотра? - расскажет Мария Артес.Из-за жестокого теракта 22 марта в Подмосковье, в торговом центре "Крокус Сити Холл", программу "Суздальфеста" пришлось скорректировать: развлекательную часть убрали полностью. Оставили лишь церемонию награждения.Перед подведением итогов главного анимационного смотра страны память погибших почтили минутой молчания. По словам Александра Герасимова- директора российского фестиваля анимационного кино, главным стало и обеспечение безопасности.Александр Герасимов, директор 29 открытого российского фестиваля анимационного кино:- Как только случилась эта страшная трагедия, мы сразу отменили все развлекательные мероприятия, увеселительные. И фестиваль проходил в формате только деловых встреч, деловых сессий. У нас нет и не было посторонних людей, каких-то гостей. Только участники фестиваля.Тема Мультфеста этого года - «Город Мастеров». Тысячелетний Суздаль объединил талантливых и ярких мультипликаторов страны.Специально к юбилею города за 4 дня 12 творцов из разных городов России: от Сургута до Иванова создали картину в жанре документальной анимации. Права на ее использование уже передали области.Под эгидой регионального Минкультуры и Владимирского Киноцентра и родился 6 минутный мультфильм - "Город мастеров".Юлия Белавина, автор сценария, режиссер фильма "город Мастеров":- Мы использовали скульптурный терракотовый пластилин, который очень похож на глину, поскольку много мастеров занимаются керамикой, гончарным делом. Нам показалось, что это очень аутентично, подходит к духу города и фестиваля.Под возгласы "Ау" - так называется его картина - трижды на сцену поднялся студент Сергиево-Посадского филиала ВГИКа Тимофей Шилов.Фильм - личная история. О неслучившейся школьной любви. Принц и принцесса встречаются в лесу, но не находят друг для друга слов. Иногда нужно осмелиться и сделать первый шаг, чтоб стать счастливым, - говорит Тимофей. Картина стала победителем зрительского голосования. На платформе суздальфест.онлайн за "Ау" проголосовали свыше 10 тысяч человек.Тимофей Шилов, обладатель приза зрительских симпатий Открытого Российского фестиваля анимационного кино:- Главный приз, по-моему, это вот кот Мостик. Из Крыма. Замечательный кот. Я его ношу на плече весь день. Я не ожидал. Поэтому мы компанией, всей Сергиево-Посадской компанией сели посреди зала, поэтому, когда я выходил, приходилось приходить через пол ряда, поднимать всех.109 работ российских мультстудий и независимых авторов. Рекордное количество киношкол: 19!Когда-то Никита Мещеряков не умел даже рисовать, посещал Анимафест с друзьями. И спустя время поступил в анимационную школу и уже стал президентом следующего, юбилейного фестиваля.Его фильм «Ведрити» занял 1 место в профессиональном рейтинге. Картина - о побеге от реальности. По словам автора, действительность нужно уметь принимать. Фестиваль даёт колоссальные возможности для личностного роста, - уверен Никита.Никита Мещеряков, президент 30 открытого российского фестиваля анимационного кино:- Любой может прийти и посмотреть фильмы, как я пришел, просто так, с улицы. Приехал. Посмотрел и пришел в анимацию. Мне кажется, для меня это ценно.Этих трёх хвостатых знают многие маленькие зрители. Первый фильм вышел в 2022-ом году. История о добре и дружбе котов и краба Крекера- «Три кота и море приключений». «Лучший фильм для детей» - по итогам фестиваля.Дарья Радецкая, руководитель производственного отдела в департаменте анимации "СТС Медиа":- Смысл очень добрый, о том, что нужно помогать друг другу, нужно любить друг друга, и если кто-то отличается от нас, - это не значит, что он плохой.Лучшим дебютом на Анимафесте признали картину "Дождь-подросток", среди полнометражных картин победила "Иван Царевич и серый волк 5", а гран-при завоевала Анастасия Лисовец с философским мультфильмом "Её электрический свет".Мария Артес, Александр Чунаев "Вести-Владимир".