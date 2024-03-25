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<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2024-v-telegram-zashla-a-tam-novost-chto-strelyayut-v-krokuse-srazu-arseniyu-napisala-stala-zvonit-no-uzhe-nikto-ne-chital-i-ne-otvechal.html" target="_blank">«В телеграм зашла, а там новость, что стреляют в «Крокусе», сразу Арсению написала, стала звонить, но уже никто не читал и не отвечал»</a> - 15-летний Арсений Роганов вместе с мамой Ириной погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они сидели в зале и ждали концерта рок-группы «Пикник». Когда мальчик занял место в зрительном