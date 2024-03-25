С крестным знамением и поклоном верующие подходят к мощам великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца. В минувшие выходные святыни привезли в храм Михаила Архангела

С крестным знамением и поклоном верующие подходят к мощам великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца. В минувшие выходные святыни привезли в храм Михаила Архангела на Студеной горе. Под паникадилом – два ковчега. Их передала болгарская православная церковь. Теперь это собственность Владимиро-Суздальской епархии. Священнослужители три раза в день служат молебны небесным покровителям. Евгений Трегубов, иерей