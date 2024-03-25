В юго-западном районе Владимира сотрудники МЧС тушили пожар в магазине Гастроном
В минувшие...
В юго-западном районе Владимира сотрудники МЧС тушили пожар в магазине "Гастроном"
В минувшие выходные (24 марта 2024 года) ночью на улице Верхняя Дуброва в городе Владимире загорелся магазин "Гастроном", который находится в жилом доме.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания 25 квадратных метров.
По словам спасателей МЧС, информации о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области