В юго-западном районе Владимира сотрудники МЧС тушили пожар в магазине Гастроном В минувшие...

В юго-западном районе Владимира сотрудники МЧС тушили пожар в магазине "Гастроном"В минувшие выходные (24 марта 2024 года) ночью на улице Верхняя Дуброва в городе Владимире загорелся магазин "Гастроном", который находится в жилом доме.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания 25 квадратных метров.По словам спасателей МЧС, информации о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области