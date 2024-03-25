Владимирцы разделяют общую для страны скорбь о жертвах теракта в Красногорске Россия скорбит по...

Владимирцы разделяют общую для страны скорбь о жертвах теракта в КрасногорскеРоссия скорбит по жертвам атаки террористов в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Эту общую боль разделяют все регионы. Во Владимирской области люди продолжают нести цветы к мемориалам. Накануне слова "Владимир скорбит" сложили из света сотен свечей на Площади Победы. Полина Лаптева продолжит.Минута молчания в память о жертвах теракта в Красногорске. Трагические события в Крокус сити холле сплотили всю Россию. У мемориала на Площади Победы во Владимире разделить общую для страны скорбь собрались общественники, волонтёры, студенты, горожане.Юлия Ширикова, жительница г. Владимира:- Мы соболезнуем всем родным и близким. Не дай Бог кому-нибудь перенести такое.У Вечного огня участники акции зажгли десятки свечей. Их свет сложил единую надпись - "Владимир скорбит".В знак памяти о погибших взрослых и детях владимирцы возложили к мемориалу цветы, конфеты, игрушки.По последним данным Следственного Комитета России в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек. Еще 182 пострадали.Роман Чуркин, и.о начальника управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира:- Это большая катастрофа, беда, которая произошла. Город Владимир скорбит. И наши чувства и мысли вместе с родственниками погибших.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Мы перед такими страшными, сложными вызовами объединяемся, поддерживаем друг друга, семьи погибших, пострадавших, всех тех, кто работает на месте трагедии и будет работать. Это общий вызов, в котором мы должны поддержать друг друга. Быть вместе.24 марта - в день общенационального траура - ровно в 20:00 по всей стране стартовала акция "Журавли". Первыми белые птицы устремились в небо у здания концертного зала "Крокус сити холл".Бесконечный клин белых птиц устремился ввысь на уличных экранах во всех российских городах. В том числе и во Владимире."Журавли" стали символом нашей общей боли. Памяти. И солидарности.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".