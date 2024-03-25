Владимирцы стали реже снимать наличные Жители региона стали реже снимать наличные. Данные приводят...

Владимирцы стали реже снимать наличныеЖители региона стали реже снимать наличные. Данные приводят во Владимирском отделении Банка России. Под потребности граждан перестраивается и платежная инфраструктура - за год количество терминалов для безналичной оплаты выросло на 14 тысяч штук.А число банкоматов уменьшилось - на 273 единицы.Сейчас в регионе действует более трех миллионов банковских карт. Сумма операций по ним за 2023-й - свыше триллиона рублей. Почти 83 процента транзакций направляются на оплату товаров и услуг.