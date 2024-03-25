Во Владимирской области отмечается снижение смертности от туберкулёза.

Во Владимирской области отмечается снижение смертности от туберкулёза. Позитивную новость сообщила регионального Минздрава.Если в позапрошлом году показатель смертности от этой болезни составлял 3,0 на 100 тыс. жителей, то в 2023 году он снизился до 2,4. Также стало меньше случаев заболевания туберкулёзом среди детей.Специалисты отмечают, что хороших результатов удалось достичь благодаря профилактическим мероприятиям.«Важно помнить, что туберкулёз предотвратим и излечим. Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи призывает население области регулярно проходить профилактические осмотры», - отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава Владимирской области.