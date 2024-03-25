Владимирская область находится на 47 месте по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Средняя зарплата составляет 47,6 тысяч рублей. За год средняя заработная плата владимирцев

Владимирская область находится на 47 месте по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Средняя зарплата составляет 47,6 тысяч рублей. За год средняя заработная плата владимирцев увеличилась на 15,2%. Всего в рейтинге 82 региона, его составили аналитики РИА Новости. Среди соседей 33-его региона средняя зарплата выше в Московской области –73,2 тысячи. Субъект занимает 16 место.