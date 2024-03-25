Своё исследование опубликовал портал «РИА Новости».

Владимирская область заняла 47 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в небольших населённых пунктах. Своё исследование опубликовал портал «РИА Новости».Сейчас средняя заработная плата составляет в средних и малых поселениях около 47 600 рублей. Общий прирост составляет 15,2% за 2023 год. Соседняя Ярославская область стала соседом и в рейтинге – 46 место. Чуть ниже расположилась Воронежская.Хуже всего заработок растёт в Чечне. Наоборот, лучше всего, – на Алтае, рост составил 20,5%. По средней заработной плате лидируют дальневосточные и северные регионы – ЯМАО, ХМАО, Чукотка и Магаданская область.