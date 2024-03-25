Владимирские бойцы с передовой в зоне СВО выразили соболезнования близким погибших при теракте
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Владимирские бойцы с передовой в зоне СВО выразили соболезнования близким погибших при теракте
К акциям памяти жертв теракта в Красногорске присоединились все районы нашего региона. Свои соболезнования направили и наши земляки с передовой. Слово - Марии Платанюк.
Теракт в концертном зале в Красногорске острой болью отозвался в каждом сердце. В эти страшные дни вместе с Красногорском все регионы Российской Федерации: от Калининграда до Владивостока, от Луганска до Сибири. Свои соболезнования направляют и с фронта. Это слова поддержки от наших земляков. Сватовское направление.
"Мы хотим принести соболезнования всем близким погибших. Вы разбудили русского медведя. Все причастные к этому теракту будут уничтожены. В независимости от того, где они находятся."
А это линия фронта в Херсонской области.
"Мы выражаем соболезнования....Уверены, что все причастные к этому теракту, будут пойманы и наказаны..."
В обращении к российскому народу Президент Владимир Путин подчеркнул: "Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны - быть вместе. В одном строю".
Мы вместе - главный девиз. Нести цветы, свечи, игрушки к мемориалам жители Владимирской области начали сразу. В том числе - к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Поток не прекращался ни на минуту.
Евгений Варенцов, заместитель председателя Владимирского регионального отделения ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел РФ:
- Мы - ветераны боевых действий - осуждаем этот гнусный поступок террористов. Это просто нельзя выразить словами.. Мирные граждане, дети пострадали. Я не знаю, как вообще, кто это были? Люди, нелюди, но время покажет, органы правопорядка разберутся.
Мемориалы появились и во всех городах и районах. Этот - в Гусь-Хрустальном. В центре города. На белом снегу - десятки красных гвоздик.
Александров. Мемориал организовали фельдшеры Александровской районной больницы. Их идею поддержал весь коллектив.
Вязники. Вязниковцы почтили память жертв бесчеловечной атаки террористов на Аллее боевой славы.
Кольчугино. Цветы, игрушки, свечи люди несут к Вечному огню.
Город воинской славы Ковров. Ковровчане все эти дни также приходят на Площадь Победы.
Гороховец. Мемориал памяти жертв теракта - у обелиска погибшим воинам на площади Ленина.
А это Радужный. В День общенационального траура на площадь к памятной стеле у спорткомплекса "Кристалл" пришли сотни и сотни горожан.
Андрей Колгашкин, глава ЗАТО Радужный:
- Враг вторгается в наш дом, к сугубо гражданским людям. Наш город, вместе со всей страной, скорбит...по этим тяжелым потерям...
Валерий Жирнов, почетный член президиума Совета ветеранов г. Радужный:
- Царствие им небесное, всем, кто погиб от рук нечисти, которая подняла грязные свои лапы на нашу страну. Пытались нас как-то напугать. У них ничего не получится...Народ наш сплочен.
Константин Светлов, школьник:
- Мы сожалеем о том, что произошло, поэтому пришли возложить цветы.
Россияне в соцсетях продолжают делиться и новой песней Шамана - Ярослава Дронова. Её исполнитель написал сразу после событий в Красногорске. Название символично - "Реквием".
Мария Платанюк, Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".