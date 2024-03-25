Владимирские бойцы с передовой в зоне СВО выразили соболезнования близким погибших при теракте К...

Владимирские бойцы с передовой в зоне СВО выразили соболезнования близким погибших при терактеК акциям памяти жертв теракта в Красногорске присоединились все районы нашего региона. Свои соболезнования направили и наши земляки с передовой. Слово - Марии Платанюк.Теракт в концертном зале в Красногорске острой болью отозвался в каждом сердце. В эти страшные дни вместе с Красногорском все регионы Российской Федерации: от Калининграда до Владивостока, от Луганска до Сибири. Свои соболезнования направляют и с фронта. Это слова поддержки от наших земляков. Сватовское направление."Мы хотим принести соболезнования всем близким погибших. Вы разбудили русского медведя. Все причастные к этому теракту будут уничтожены. В независимости от того, где они находятся."А это линия фронта в Херсонской области."Мы выражаем соболезнования....Уверены, что все причастные к этому теракту, будут пойманы и наказаны..."В обращении к российскому народу Президент Владимир Путин подчеркнул: "Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны - быть вместе. В одном строю".Мы вместе - главный девиз. Нести цветы, свечи, игрушки к мемориалам жители Владимирской области начали сразу. В том числе - к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Поток не прекращался ни на минуту.Евгений Варенцов, заместитель председателя Владимирского регионального отделения ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел РФ:- Мы - ветераны боевых действий - осуждаем этот гнусный поступок террористов. Это просто нельзя выразить словами.. Мирные граждане, дети пострадали. Я не знаю, как вообще, кто это были? Люди, нелюди, но время покажет, органы правопорядка разберутся.Мемориалы появились и во всех городах и районах. Этот - в Гусь-Хрустальном. В центре города. На белом снегу - десятки красных гвоздик.Александров. Мемориал организовали фельдшеры Александровской районной больницы. Их идею поддержал весь коллектив.Вязники. Вязниковцы почтили память жертв бесчеловечной атаки террористов на Аллее боевой славы.Кольчугино. Цветы, игрушки, свечи люди несут к Вечному огню.Город воинской славы Ковров. Ковровчане все эти дни также приходят на Площадь Победы.Гороховец. Мемориал памяти жертв теракта - у обелиска погибшим воинам на площади Ленина.А это Радужный. В День общенационального траура на площадь к памятной стеле у спорткомплекса "Кристалл" пришли сотни и сотни горожан.Андрей Колгашкин, глава ЗАТО Радужный:- Враг вторгается в наш дом, к сугубо гражданским людям. Наш город, вместе со всей страной, скорбит...по этим тяжелым потерям...Валерий Жирнов, почетный член президиума Совета ветеранов г. Радужный:- Царствие им небесное, всем, кто погиб от рук нечисти, которая подняла грязные свои лапы на нашу страну. Пытались нас как-то напугать. У них ничего не получится...Народ наш сплочен.Константин Светлов, школьник:- Мы сожалеем о том, что произошло, поэтому пришли возложить цветы.Россияне в соцсетях продолжают делиться и новой песней Шамана - Ярослава Дронова. Её исполнитель написал сразу после событий в Красногорске. Название символично - "Реквием".Мария Платанюк, Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".