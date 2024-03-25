Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

«Владимирские львицы» отличились в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.«Матч получился напряженным, лидерство менялось несколько раз, ребята уступили в подборах, но показали стойкость и забрали победу!» – пишут представители баскетбольного клуба у себя в телеграм-канале.Так, вчера, 24 марта, владимирские спортсмены обыграли белгородцев со счётом 78:68 и вышли в финальную стадию кубка АСБ. Среди лучших отмечены Сергей Захаров, Антон Козырёв, Артём Назаров и Шохин Шералиев.