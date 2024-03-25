В воскресенье, 24 марта, в столице 33-го региона случилось страшное ДТП, в котором погиб человек.

В воскресенье, 24 марта, в столице 33-го региона случилось страшное ДТП, в котором погиб человек. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.Трагедия произошла в районе 21.00 на перекрёстке Суздальского проспекта и улицы Добросельской. Предварительно установлено, что двое граждан пересекали проезжую часть по зебре на запрещающий сигнал светофора. В это время их сбил автобус.От полученных травм один пешеход скончался. Второго мужчину доставили в больницу.