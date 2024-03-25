Во Владимире бывший председатель ТСЖ использовал служебное положение в личных интересах В...

Во Владимире бывший председатель ТСЖ использовал служебное положение в личных интересахВ отношении жителя Владимира расследуется уголовное дело. Он подозревается в присвоении денежных средств жильцов многоквартирного дома.По предварительным данным, в период с 2019 года по май 2023 года бывший председатель ТСЖ в городе Владимире получал в качестве платежей деньги от жильцов дома, снимал с банковского счета организации и тратил на личные нужды, присвоив таким образом 980 тысяч рублей.Благодаря принятым в ходе следствия мерам, ущерб мужчиной возмещен в полном объеме."В настоящее время допрашиваются свидетели, изучается документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - поясняют в пресс-службе Следственного комитета.Расследование продолжается.Фото: СУ СК России по Владимирской области