Пожар случился в здании автосервиса по адресу Ставровская, дом №8, корпус 2 в понедельник, 25 марта. Спасателям о нем сообщили в 14:40, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Площадь возгорания

Пожар случился в здании автосервиса по адресу Ставровская, дом №8, корпус 2 в понедельник, 25 марта. Спасателям о нем сообщили в 14:40, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Площадь возгорания составила 350 метров. Пламя тушили 29 пожарных. Ликвидировать его удалось к половине четвертого. Никто не погиб и не пострадал. Причину происшествия будут выяснять. Прокомментируйте новость