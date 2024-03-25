На Верхней Дуброве загорелся продуктовый магазин «Гастроном».

Во Владимире на улице Верхняя Дуброва горел «Гастроном». Возгорание произошло ночью 24 марта и несло угрозу жилой части здания, в котором находился магазин.Для тушения возгорания площадью 25 квадратов привлекли 18 человек личного состава и 6 машин. Как сообщают в МЧС России по региону, информации о пострадавших нет.