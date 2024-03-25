Подозрительную посылку нашли на «Почте России». Переполох произошел в одном из отделений, которое находится в доме №60 на улице Горького. Очевидно, подозрительный предмет находился в

Подозрительную посылку нашли на «Почте России». Переполох произошел в одном из отделений, которое находится в доме №60 на улице Горького. Очевидно, подозрительный предмет находился в небольшом белом футляре. Его положили на подоконник. Обеспокоенные сотрудники позвонили в службу спасения. На вызов отреагировали все оперативные службы. В 11:20 приехали полицейские, пожарные и врачи. Операторов связи и почтальонов