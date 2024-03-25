Двое мужчин решили перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Для одного из них этот поступок оказался роковым. Пешеход погиб под колесами автобуса. Смертельное ДТП случилось в

Двое мужчин решили перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Для одного из них этот поступок оказался роковым. Пешеход погиб под колесами автобуса. Смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 24 марта, в 20:50. Как сообщили в УМВД области, все произошло на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Двое мужчин, не дожидаясь зеленого, побежали на другую сторону