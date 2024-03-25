Об этом сообщили в Информационном центре администрации города.

Во Владимире открыт XIV Межрегиональный фестиваль «Шоколад», который проводится среди детских и юношеских театральных коллективов. Об этом сообщили в Информационном центре администрации города.«Владимирский фестиваль «Шоколад» ведет свою историю с 2011 года. Его организаторы — школьники, в жюри — их сверстники, на сцене выступают юные артисты, в их числе есть и воспитанники детских садов», – пишут представители пресс-службы мэрии Владимира.Власти напоминают, что проход на спектакли свободный.