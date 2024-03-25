Об этом пишут представители городской администрации.
Во Владимире продолжается голосование по выбору территории для благоустройства. Напомним, обновление пройдёт в рамках проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом пишут представители городской администрации.
Можно отдать всего один голос за один из десяти объектов. Так, в списках находятся:
Ул. Горького, в районе д. №89;
Пр-т Строителей, в районе д. №12;
Ул. Добролюбова (на перекрестке улиц Офицерской, Мичурина и Добролюбова);
Бульвар Художника Иванова;
Ул. Никитина (в районе д. №60А по ул. Горького);
Пр-т Строителей в районе д. №20;
Мкр. Лунево, ул. Львовская в районе д. №24;
Ул. Соколова-Соколенка (от пересечения с ул. Комиссарова до пересечения с ул. Юбилейной);
Ул. Никитская в районе д. №1;
Пр-т Ленина в районе д. №1.
Голосование продлится до конца следующего месяца.