Об этом пишут представители городской администрации.

Во Владимире продолжается голосование по выбору территории для благоустройства. Напомним, обновление пройдёт в рамках проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом пишут представители городской администрации.Можно отдать всего один голос за один из десяти объектов. Так, в списках находятся:Ул. Горького, в районе д. №89;Пр-т Строителей, в районе д. №12;Ул. Добролюбова (на перекрестке улиц Офицерской, Мичурина и Добролюбова);Бульвар Художника Иванова;Ул. Никитина (в районе д. №60А по ул. Горького);Пр-т Строителей в районе д. №20;Мкр. Лунево, ул. Львовская в районе д. №24;Ул. Соколова-Соколенка (от пересечения с ул. Комиссарова до пересечения с ул. Юбилейной);Ул. Никитская в районе д. №1;Пр-т Ленина в районе д. №1.Голосование продлится до конца следующего месяца.