Во Владимире произошло ДТП с автобусом, есть погибший 24 марта 2024 года в городе Владимире...

Во Владимире произошло ДТП с автобусом, есть погибший24 марта 2024 года в городе Владимире произошло дорожно-транспортное.По предварительной информации, около девяти вечера на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта водитель автобуса, следуя на разрешающий сигнал светофора, наехал на двух мужчин, следовавших по пешеходному переходу на запрещающий сигнал.В результате ДТП пешеход 1976 г.р. погиб, второй пешеход, 1971 г.р., направлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.Фото: телеграм-канал "Подслушано Автомобилистов|Владимир"