Во Владимире произошло ДТП с автобусом, есть погибший
24 марта 2024 года в городе Владимире...
Во Владимире произошло ДТП с автобусом, есть погибший
24 марта 2024 года в городе Владимире произошло дорожно-транспортное.
По предварительной информации, около девяти вечера на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта водитель автобуса, следуя на разрешающий сигнал светофора, наехал на двух мужчин, следовавших по пешеходному переходу на запрещающий сигнал.
В результате ДТП пешеход 1976 г.р. погиб, второй пешеход, 1971 г.р., направлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Фото: телеграм-канал "Подслушано Автомобилистов|Владимир"