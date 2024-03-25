В отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений в Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело.

В отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений в Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело. 37-летнюю даму обвиняют в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.Правоохранители полагают, что женщина вносила ложные данные о поступлении средств в кассу и забирала деньги. Нанесённый ущерб превысил 400 тыс. рублей.В настоящий момент экс-работница почты находится под подпиской о невыезде. Ведётся расследование.