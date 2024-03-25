Подрядчика для борьбы с непарным шелкопрядом ищут во Владимирской области. Ему нужно будет обработать деревья Гусевского лесничества. Контракт заключат на 8 721 632 рубля, это следует из

Подрядчика для борьбы с непарным шелкопрядом ищут во Владимирской области. Ему нужно будет обработать деревья Гусевского лесничества. Контракт заключат на 8 721 632 рубля, это следует из объявления на сайте госзакупок. Обработать нужно будет 3641,6 гектар. На этой территории находятся очаги непарного шелкопряда. Цель подрядчика – уничтожение или подавление численности насекомого с помощью биологического препарата наземным способом. Это