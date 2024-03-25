Во Владимирской области начальница отделения связи стала фигуранткой уголовного дела за присвоение...

Во Владимирской области начальница отделения связи стала фигуранткой уголовного дела за присвоение более 400 тысяч рублейУФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника одного из отделений почтовой связи АО «Почта России».Установлено, что в отношении 37- летней жительницы Кольчугино возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения".Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, подозреваемая, имея доступ к специальному программному обеспечению, вносила недостоверные данные о поступлении денег в кассу отделения связи. Деньги она присваивала себе. Материальный ущерб, причиненный организации причинила - более 400 000 рублей.В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: freepik.com