На текущей неделе во Владимирской области прогнозируется по-весеннему тёплая погода.

На текущей неделе во Владимирской области прогнозируется по-весеннему тёплая погода. Об этом сообщила регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Если в понедельник, 25 марта, дневная температура будет находиться в районе +7 градусов Цельсия, то уже в четверг ртутные столбики поднимутся до отметки +10 градусов. Самым тёплым днём должно стать воскресенье. 31 марта воздух прогреется до +12 градусов.Кроме того, в регионе ожидаются осадки. Так, в пятницу и субботу во Владимире пройдут небольшие дожди.