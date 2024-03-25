Суд признал 17-летнего жителя города Кольчугино виновным в повторном управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал 17-летнего жителя города Кольчугино виновным в повторном управлении мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Подростка уже штрафовали на 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде, однако парень не исправился. В сентябре прошлого года он снова выпил и сел на мопед. Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления.Суд назначил юноше 100 часов исправительных работ и на 2 года лишил водительских прав. Кроме того, у подростка конфисковали мопед.