Во Владимирской области увеличилось количество бытовых пожаров В регионе увеличилось количество...

Во Владимирской области увеличилось количество бытовых пожаровВ регионе увеличилось количество бытовых пожаров - на 8 процентов по сравнению в прошлым годом. В связи с чем в региональном МЧС усилены меры по их предупреждению - рейды в частном секторе и в многоквартирных домах проводятся ежедневно.В ходе одного из последних во Владимире - по улице Добросельской, Суздальскому проспекту и улице Растопчина - спасатели посетили дома трех одиноко проживающих пожилых женщин, провели с ними беседы о мерах пожарной безопасности.В региональном МЧС сообщают: основными причинами трагедий становятся неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки, а также печного оборудования.Артём Макаров, начальник отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности по г.Владимиру и Суздальскому району:- В этом году погибло 28 человек, в том числе - один ребенок. В прошлом - погибло 20 человек. Что также составляет рост более чем на 40 процентов. Рекомендуем устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели, которые по принципу своей работы просты в установке и эксплуатации. При возникновении задымления в помещении, где установлено данное устройство, произойдет автоматическое звуковое оповещение, что позволит жителям квартиры или дома быстро покинуть помещение и незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану.