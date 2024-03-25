16-летняя Злата и ее родители – 51-летний Николай и 48-летняя Анна Фигурины погибли во время теракта в “Крокус Сити Холле”. Информация об этом появилась в телеграм-канале “SHOT”. В

16-летняя Злата и ее родители – 51-летний Николай и 48-летняя Анна Фигурины погибли во время теракта в “Крокус Сити Холле”. Информация об этом появилась в телеграм-канале “SHOT”. В последние годы семья проживала в Москве, но родом они – из Владимирской области. Фигурины отправились на концерт вместе с родственниками из Оренбурга. О гибели родителей Златы стало