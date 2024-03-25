В прошлом году единовременную выплату при рождении ребёнка получили 7363 семьи во Владимирской области.

В прошлом году единовременную выплату при рождении ребёнка получили 7363 семьи во Владимирской области. Об этом рассказала пресс-служба регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.На финансирование данной меры поддержки было направлено более 167 млн рублей.Как отметил управляющий Отделением СФР по Владимирской области Антон Курбаков, пособие положено всем российским семьям вне зависимости от уровня их доходов. Если в 2023 году размер единовременной выплаты составлял 22 909 руб., то с февраля текущего года он поднялся до 24 604 руб.