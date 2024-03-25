Житель Владимира коллекционирует фототехнику О том, как детское увлечение переросло в дело всей...

Житель Владимира коллекционирует фототехникуО том, как детское увлечение переросло в дело всей жизни. В квартире Александра Журавлева из Владимира - настоящая экспозиция разной фототехники. Современной и старинной. В гостях у него побывала Ангелина Свищ.Фоторужьё Шарика - это советская модель "ФС-1", - рассказывает коллекционер Александр Журавлев. Модель поновее - "ФС-2". В ней стали использовать пластиковый приклад, а не деревянный. Необычное крепление облегчало работу фотографа.Александр Журавлев, коллекционер:- Большой объектив Таир 3 300 миллиметров и снимать спорт, спортивные мероприятия, фотоохоту, животных - очень тяжело и неудобно. Времени там мало. Не поставишь, не выставишь фокусное расстояние, долго фокусируешься. Поэтому, чтобы было удобно, - есть ручка, приклад, вы прижали, прицелились, навели, сфоткали.О каждой модели Александр может рассказывать долго. Аккуратные стеллажи старинных фотоаппаратов занимают целую стену. Коллекцию собирал без малого - 10 лет. Любовь к фототехнике привили родители.Александр Журавлев, коллекционер:- Фотографией в моей семье занимались все: папа, мама, ну, как любители. Брат цветокоррекцией занимается до сих пор. Дядя фотографировал очень профессионально, дедушка фотографировал, и так получилось, что в семье было несколько фотоаппаратов.Детское увлечение переросло в нечто большее. Теперь фотоаппаратов в собрании около 70-ти. Точно сказать сложно - коллекция постоянно растет. Почти вся техника - советского производства: "ФЭД", "Зенит", "Зоркий", "Киев". Есть и более редкие экземпляры.Александр Журавлев, коллекционер:- Здесь фотоаппараты, которые имели имена собственные. То есть, их не было как "Зенит" 1,2,3. Они были "Кристалл", "Старт", "Ленинград", "Мир", "Заря".- Чем они отличаются?- Это были премиальные. Брали там, допустим, тот же "Зенит", но делали лучшего качества, стекло брали.Советские фотоаппараты, как горячие пирожки, - расходились за границей. По цене они были в 3 раза дешевле, но по качеству лучше. Так, модель "Киев 4" засветилась даже в фильме.Александр Журавлев, коллекционер:- Их очень много покупали и много пользовались. Джонни Депп снимался в фильме "Ромовый дневник", про журналиста Тома Хантера Томсона, и там он ходил с фотоаппаратом журналиста, который ему подарил. И там, как раз в кадре видно "Киев", вот такой прям - в кадре стоит.Есть и компактные камеры или, как называют их в народе, - мыльницы. Простой недорогой объектив, пластиковый корпус.Александр Журавлев, коллекционер:- Вытянул, рукой "селфи" сделал, - как у нас сейчас принято говорить. И на что обратили внимание Японцы, что какая хорошая идея, и тем самым у нас получаются мыльницы, которые потом производятся в 90х.В собрании владимирского коллекционера не только фотоаппараты: объективы, вспышки, пособия. К слову, 90 процентов техники - в рабочем состоянии. При желании и имея под рукой подходящую пленку можно и сейчас сделать снимки.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир".