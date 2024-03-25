Мошенники создают сайты, маскирующиеся под портал «Госуслуги».

Владимирцев и жителей региона предупреждают о новом способе мошенничества. Интернет-портал «Госуслуги» является хранилищем личных данных, таких как номер паспорта или СНИЛС и предоставляет услуги от записи ко врачу до заявки для поступления в университет.Мошенники создают лже-порталы операторов и рассылают push-уведомления. При переходе по ссылке в этом уведомлении жертва попадает на фальшивый сайт «Госуслуги», где нужно ввести логин и пароль. Далее происходит кража персональных данных.