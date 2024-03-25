Жителей Владимирской области предупреждают о новом способе мошенничества через Госуслуги Сайт...

Жителей Владимирской области предупреждают о новом способе мошенничества через "Госуслуги"Сайт «Госуслуги» содержит почти всю информацию о зарегистрированных на нем: от номера паспорта до QR-кода о вакцинации. Это удобно, чтобы оплатить услуги в онлайн или записать к врачу. Но теперь это и опасно, потому что до сервиса добрались мошенники.Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые маскируются под порталы операторов, а затем рассылают абонентам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на эти порталы.Затем сайт переводит их на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги» для дополнительного подтверждения, где нужно ввести логин и пароль.Операторы могут запрашивать у абонентов ФИО, номер телефона и другие сведения в соответствии с законом «О связи», мера направлена на борьбу с неактивными и недобросовестными пользователями, сообщали в Минцифры.Пройти верификацию можно и на портале «Госуслуг».Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя и близких от мошенниковФото: ГТРК "Владимир"