Жители станции Мстёра получат начисления за отопление и горячую воду в квитанциях «Энергосбыт...
Жители станции Мстёра получат начисления за отопление и горячую воду в квитанциях «Энергосбыт Волга»
Компания «Энергосбыт Волга» заключила агентский договор с ООО «Владимирская газовая компания». Жители станции Мстёра Вязниковского района начнут получать начисления за отопление и горячую воду в квитанциях гарантирующего поставщика электроэнергии. Нововведение коснётся 192 абонентов. Обновлённая единая квитанция за услуги ЖКХ с начислениями за март придёт в начале апреля.
«Энергосбыт Волга» активно развивает проект единого платёжного документа во Владимирской области. На данный момент единую квитанцию за электроэнергию и услуги ЖКХ получают клиенты компании во всех районах.
Сотрудничество гарантирующего поставщика электроэнергии с региональными операторами по вывозу ТКО (твёрдых коммунальных отходов), предприятиями ЖКХ и управляющими компаниями показало свою эффективность. Единый платёжный документ позволяет клиентам легко контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ, оплачивать их в одном месте по одной квитанции и не хранить кипу бумаг.
Получить консультацию по вопросам единой квитанции клиенты компании могут в контактном центре по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.
Обращения также принимаются на почту [email protected]
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Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений