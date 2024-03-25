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<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2024-zhiteli-stancii-mstyora-poluchat-nachisleniya-za-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-v-kvitanciyax-energosbyt-volga.html" target="_blank">Жители станции Мстёра получат начисления за отопление и горячую воду в квитанциях «Энергосбыт Волга»</a> - Жители станции Мстёра получат начисления за отопление и горячую воду в квитанциях «Энергосбыт...