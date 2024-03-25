Житель Камешковского района больше трех лет назад уехал работать в США. В январе прошлого года мужчина умер, а его матери пришлось добиваться признания смерти сына через суд. И это было

Житель Камешковского района больше трех лет назад уехал работать в США. В январе прошлого года мужчина умер, а его матери пришлось добиваться признания смерти сына через суд. И это было непросто. Как сообщили на сайте Камешковского суда, женщина попросила установить юридический факт смерти ее сына на территории Соединенных Штатов Америки. Мать рассказала, что раньше они