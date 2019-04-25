Участники встречи возложили цветы к братской могиле, где похоронены пожарные, которые боролись с бедствием, и жители Чернобыля, погибшие в результате катастрофы ...

В преддверии 33 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС руководство ГУ МВД России по г. Москве, руководители ГУ МВД России по г. Москве и представители благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38» и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС посетили Митинское кладбище, чтобы почтить память погибших.Участники встречи возложили цветы к братской могиле, где похоронены пожарные, которые боролись с бедствием, и жители Чернобыля, погибшие в результате катастрофы на ЧАЭС, а также к могиле генерал-майора внутренней службы Владимира Максимчука, который лично возглавлял разведку в зоне аварии и стал первым Героем Российской Федерации.Далее встреча продолжилась на Петровке, 38, где память погибших при исполнении служебного долга почтили минутой молчания.«Прошло 33 года со дня этого события, но до сих пор его страшно вспоминать. Последействия этой катастрофы могли бы быть более масштабными, если бы не самоотверженный труд героев ликвидаторов. Более 32 тысяч сотрудников органов внутренних дел ценой собственного здоровья, ценой собственной жизни пришли на помощь жителям пострадавших районов. Благодаря мужеству и героизму ликвидаторов из зоны отчуждения были эвакуированы более 115 тысяч человек. Оставаясь верными присяге, наши сотрудники до конца выполнили свой профессиональный и гражданский долг», - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.В настоящее время в подразделениях служит 6 полицейских и 2 работника, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы, среди ветеранов - 55 ликвидаторов последствии аварии.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве