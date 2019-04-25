Четверо фигурантов в ближайшее время предстанут перед судом.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел в отношении жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции зимой текущего года на территории районного центра при проведении оперативных мероприятий.Один из фигурантов, 31-летний местный житель, пытался избавиться синтетического наркотического средства массой 0,26 грамма. У второго обвиняемого, 20-летнего гусевчанина, оперативники изъяли 2,22 грамма гашиша, предназначенного для сбыта.В аналогичных преступлениях обвиняются жители Муромского района. В конце января текущего года в Муроме полицейские задержали 36 и 37-летних местных жителей, у которых в ходе личного досмотра изъяли более 5 граммов героина. Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.