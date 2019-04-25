Дело об убийстве торгового представителя ювелирной компании тянулось больше года — женщину застрелили еще в феврале 2018. Сегодня были осуждены трое участников резонансного преступления — 52 года колонии строгого режима на всех.

Дело об убийстве торгового представителя ювелирной компании тянулось больше года — женщину застрелили еще в феврале 2018. Сегодня, 25 апреля, были осуждены трое участников резонансного преступления — 52 года колонии строгого режима на всех.По версии следствия, организатор преступления, 35-летний житель Таганрога Роман Кобяцкой, планировал убийство и разбой более трех месяцев.Роман ранее работал в ювелирной компании вместе со своей жертвой — 41-летней Натальей Мулиховой — однако был уволен за драку с подчиненным. После своего увольнения мужчина ездил по городам России и перебивался случайными заработками.Когда план созрел, преступник позвонил на свое бывшее место работы и заказал от имени руководителя розничной компании большую партию ювелирных товаров.Наталья вылетела в Иркутск. С собой у нее были драгоценности на сумму около 14 миллионов рублей — одного золота в них было более 6 килограммов.Ее встретили 18 февраля 2018 года в аэропорту два мужчины, подельники Кобяцкого — местный житель Александр Шахбазов и таксист Вячеслав Никулин.По дороге, неподалеку от станции Батарейной, Шахбазов женщину застрелил, после чего преступники выкинули телефон своей жертвы в воду, забрали украшения и избавились от тела.Мертвую женщину нашли спустя пару дней на льду реки Ангара. Позже водолазы достали из воды телефон жертвы. Специалистам удалось восстановить записи разговоров — Наталья записывала свои рабочие диалоги.Полицейские также посмотрели записы с камер наблюдения аэропорта. С их помощью был найден таксист. Вячеслав Никулин сказал, что отвез женщину по указанному ей адресу, однако его слова не подтвердились, и вскоре мужчина был задержан.Вскоре был задержан Александр Шахбазов, имя которого назвал таксист: при обыске у него изъяли более двух тысяч ювелирных изделий, похищенных у Натальи. Затем задержали и самого организатора преступления — Романа Кобяцкого.За прошедшее время информация по убийству и разбою разрослась до полутора десятка томов. Следователи посчитали вину задержанных доказанной и передали дело в суд.Приговор преступникам оглашался четыре дня, и сегодня их участь была озвучена. Все трое отправляются в колонию строгого режима. Кобяцкой на 19, Шахбазов на 18, а Никулин на 17 лет.